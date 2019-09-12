غانا ومالي تجهضان «الحلم الأولمبي» للجزائر والمغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

صعدت غانا إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المقررة في مصر في نوفمبر المقبل المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما تغلبت على مضيفتها الجزائر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على ملعب الثامن مايو بمدينة سطيف شرقي الجزائر، في إياب الدور الأخير للتصفيات.

في المقابل، تلقى المنتخب المغربي صدمة مماثلة من المنتخب المالي بعد أن خسر أمامه 1-صفر في إياب التصفيات، ليودع هو الآخر حلم المشاركة الأولمبية، حيث كان قد تعادل مع مالي ذهابا 1-1، ليخسر بمجموع المباراتين 2-1.

في المقابل، كان المنتخبان الغاني والجزائري قد تعادلا أيضاً في مباراة الذهاب التي أقيمت بأكرا 1/‏1، لتبلغ غانا البطولة الإفريقية بنتيجة 2/‏1، في مجموع المباراتين. سجل ياو ايبوا، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 69. وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو 2020.