أسطورة "الفورمولا 1" شوماخر يصحو من الغيبوبة بعد 5 سنوات

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة فرنسية اليوم عن أن أسطورة رياضة الفورمولا 1 لسباق السيارات، الالماني مايكل شوماخر، استعاد وعيه بعد أن ظل يعاني من غيبوبة لأكثر من خمس سنوات. وأكدت " لوباريسيان" أن شوماخر خضع لعلاج نوعي وبشكل سري للغاية في الفترة السابقة في مستشفى جورج بامبيدو في العاصمة الفرنسية باريس، من خلال استخدام الخلاليا الجذعية، تحت إشراف الجراح الشهير فيليب ميناش.وقالت إنه منذ دخول شوماخر إلى المستشفى المذكور، تحول إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث بات محاطا بسرية كبيرة.

وذكرت الصحيفة التي نقلت الخبر من خلال مصادر خاصة بها أن عائلة شوماخر رفضت التعليق على الخبر، كما لم يصدر أي بيان رسمي بالأمر من المستشفى. وتبين أن مصدر المعلومة بالنسبة لـ"لوباريسيان" هي إحدى الممرضات العاملات في المستشفى، والتي رأت بنفسها علامات التحسن على شوماخر، وقالت نصا للصحيفة: يمكنني التأكيد أنه صحا من غيبوبته".

يذكر أن شوماخر (50 عاما) كان قد تعرض لحادث خلال تزلجه في جبال الألب بفرنسا، ما تسبب له في إصابات خطيرة في الرأس ليدخل بعدها في غيبوبة ظلت لسنوات قبل أن يصحوا بحسب الصحيفة الفرنسية