ألمانيا تداوي جراحها الأوروبية على حساب إيرلندا

المصدر: بلفاست - أ.ف.ب

استعادت ألمانيا توازنها بفوزها الثمين على مضيفتها إيرلندا الشمالية 2-صفر في بلفاست، وأكدت هولندا صحوتها بفوزها الكبير على مضيفتها إستونيا 4-صفر.

وعوضت ألمانيا خسارتها على أرضها، الجمعة الماضية، أمام هولندا 2-4، وكسبت ثلاث نقاط ثمينة، وضعتها في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، أمام إيرلندا الشمالية التي منيت بخسارتها الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وعانت ألمانيا الأمرين في الشوط الأول قبل أن يتحسن أداؤها في الشوط الثاني، فترجمته إلى هدفين كانا كافيين لمنحها النقاط الثلاث وصدارة المجموعة.

وقال مدرب ألمانيا، يواكيم لوف، في المؤتمر الصحافي: «كنا تحت الضغط بعد الخسارة أمام هولندا»، مضيفاً «كان يتعين علينا التغلب على بعض المشكلات في بداية المباراة، كان الإيرلنديون الشماليون شجعاناً وهاجمونا في وقت مبكر».