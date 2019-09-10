24 ألف مشجع يستقبلون مارادونا مدرباً في الأرجنتين

المصدر: بوينس آيرس - د.ب.أ

في حضور آلاف المشجعين، قدم نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني لكرة القدم مديره الفني الجديد دييغو مارادونا (‏58 عاماً)‏ القائد الأسبق للمنتخب الأرجنتيني والفائز مع منتخب التانغو بلقب كأس العالم 1986.

واستقبل نحو 24 ألف مشجع الأسطورة مارادونا المهاجم السابق للتانغو التاريخي لدى تقديمه مساء الأحد إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وكان مارادونا، الذي عانى لسنوات طويلة مشكلات صحية، ترك تدريب فريق دورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك لأسباب صحية في يونيو الماضي.

وحضر مارادونا إلى ملعب التدريب في لا بلاتا القريبة من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على متن سيارة جولف، بعد الجراحة التي خضع لها أخيراً في الركبة.

ويحتل خيمناسيا لا بلاتا المركز الأخير في الدوري الأرجنتيني، حيث حصد نقطة واحدة فقط من خمس مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم.