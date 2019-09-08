تحديد موعد كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة المصري عمرو الجناينى، أن إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل النسخة السابقة لكأس مصر، سيكون قبل انطلاق الدوري المحلي.

وقال عمرو الجنايني في المؤتمر الصحافي الذي عقدة اتحاد الكرة السبت، إن "جلسات اللجنة المؤقتة مستمرة لتحديد كافة المواعيد بالتنسيق مع الشركة الراعية للبطولات المحلية".

وأضاف أن ملف المدرب الجديد للمنتخب المصري قيد الدراسة وفقاً لمعايير علمية صارمة وأنه لا يوجد سبب للتسرع في إعلان المدير الفني لمنتخب مصر، وأن الإعلان عن المدير الفني سيكون خلال أيام ولكن هناك ملفات أهم من هذا الأمر.