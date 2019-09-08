إيتو يعلن طي صفحة كرة القدم في سن الـ 38 عاماً

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو، اعتزال كرة القدم في سن 38 عاماً، بعد مسيرة شملت أندية أوروبية بارزة، منصرفاً إلى مهامه المتعددة خارج المستطيل الأخضر، لاسيما مع الاتحاد الإفريقي. وفي منشور على حسابه على «انستغرام» كتب إيتو: «النهاية. نحو تحدٍ جديد. شكراً للجميع، الكثير من الحب، الأدرينالين».

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002.

وعلى صعيد الأندية، دافع اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني، وبدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مايوركا، عن ألوان برشلونة لخمسة أعوام توّج معه خلالها بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2006 و2009)، علماً بأن في رصيده لقب ثالث في دوري الأبطال، وذلك مع إنتر الإيطالي (2010). وخاض إيتو في مسيرته 718 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 359 هدفاً، إضافة الى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفاً. وشارك خلال مسيرته في نهائيات كأس العالم أربع مرات، واختير أفضل لاعب إفريقي أربع مرات، في رقم قياسي يتشاركه مع العاجي يايا توريه.