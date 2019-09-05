مدرب اليوفي يخرج ماندزوكيتش وتشان من قائمة «أبطال أوروبا»

المصدر: روما - أ.ف.ب

فوجئ أنصار يوفنتوس الإيطالي، بقيام مدرب الفريق، ماوريتسيو ساري بإخراج أحد أبرز مهاجمي الفريق، الكرواتي ماندزوكيتش، وكذلك لاعب الوسط الألماني إيمري تشان من قائمة الفريق في أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعد الكشف رسمياً عن قائمة الـ25 لاعباً التي سيسعى من خلالها اليوفي هذا الموسم إلى العودة إلى منصة التتويج الأوروبية التي غاب عنها طويلاً.

ونشر اليوفي أمس، القائمة على حساباته الإلكترونية المختلفة، وضمت الدوليين الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، وكذلك الهولندي دي ليخت، والحارس تشيزني، والمخضرم بوفون، وبقية الأسماء الأخرى، وسيقود الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في جانب آخر، سيغيب صخرة دفاع يوفنتوس المخضرم جورجيو كيليني عن الملاعب لمدة ستة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، حسب ما أعلن بطل إيطاليا أول من أمس.

وكان ابن الـ35 عاماً قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي على مستوى ركبته اليمنى خلال تمارين السبت الفائت. ورغم أن البيانكونيري ضم هذا الصيف المدافع الهولندي الشاب دي ليخت من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، الا أن غياب الدولي الإيطالي يشكل صفعة قوية للنادي الساعي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996.

وكان من المتوقع أن يشارك كيليني مع الآزوري في تصفيات كأس أمم أوروبا أمام أرمينيا وفنلندا، لكن تم استبداله بفرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو.

وسيعتمد يوفنتوس في مركز قلب الدفاع على كل من ليوناردو بونوتشي ودانييلي روغاني، إضافة إلى التركي مريح ديميرال القادم هذا الصيف من ساسوولو.

• كيليني تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليُمنى، وخضع لعملية جراحية ناجحة، أول من أمس.