بلجيكا تفتقد الشقيقين هازارد في التصفيات الأوروبية

المصدر: بروكسيل - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أمس، غياب الشقيقين إدين وثورغان هازارد، بسبب الإصابة، عن المباراتين المقبلتين للمنتخب ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد أن إدين المنضم هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني من تشلسي الإنجليزي، وشقيقه الأصغر ثورغان المنضم بدوره هذا الصيف الى بوروسيا دورتموند الألماني قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ، سيغيبان عن مباراتي بلجيكا ضد مضيفتيهما سان مارينو وأسكتلندا في 6 و9 الجاري، دون المزيد من الإيضاحات بخصوص حالتهما الصحية.

وتعرض ثورغان لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة بحسب ما أعلن ناديه، فيما أصيب إدين نجم النادي الملكي بتمزق عضلي في الفخذ اليُمنى، وكان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان اعتبر أنه غير مستعد للعب.