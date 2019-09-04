نادٍ سعودي يعير لاعباً دولي مجاناً للدوري التركي ويتكفل بجزء من معاشه

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، عن قيام نادي الاتحاد بإعارة لاعبه الهولندي غاري رودريغيز إلى نادي تركي بشكل مجاني، إضافة إلى تكفل إدارة الاتحاد بدفع قسم من مرتباته.

واستندت الصحيفة، إلى تصريحات تلفزيونية، لرئيس نادي الاتحاد، إنمار الحائلي، بقوله: "توجد اتفاقية مع النادي التركي أن يدفع جزئياً لرودريغيز، مقابل تحمل الاتحاد الجزء الأخر من راتبه".

ولفتت الصحيفة إلى الأسباب التي فندها رئيس نادي الاتحاد وراء التوجه إعارة غاري رودريغيز الذي تنحدر أصوله إلى جزر الرأس الأخضر، وذلك بعد تقرير فني من مدرب الاتحاد بعدم الحاجة لخدمات اللاعب، مما دفع لإعارته للدوري التركي بهدف التسويق له.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي لم يفصح عن اسم النادي التركي، مؤكدةً أن من ضمن الأسباب ايضاً التي دعت إلى إعارة اللاعب الهولندي، تتعلق في وجود قضايا مالية فرضتها التعاقدات الأخيرة في الفترة الشتوية للموسم الماضي، ومن ضمنها التعاقد في شهر يناير مع الهولندي غاري رودريغيز قادماً من غلطة سراي التركي.