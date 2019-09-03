نيمار يستطيع الرحيل دون موافقة باريس سان جيرمان

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية استفادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، من بند قانوني في لوائح "فيفا"، مشيرة إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن فريقه، وفقاً لبند قانوني في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضافت الصحيفة: "نيمار سيظل في باريس بشكل رسمي بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، أمس الإثنين، وهو ما يسير عكس إرادة اللاعب الذي حاول الرحيل والعودة لصفوف برشلونة".

وتابعت: "نيمار سيفكر في محاولة الانضمام لبرشلونة في عام 2020 المقبل، خاصة وأن اللوائح المتعلقة بالنظام الأساسي، ونقل اللاعبين بـ"فيفا"، تحمي اللاعبين من أجل الحصول على حريتهم بشروط معينة".

ولفتت إلى أن نيمار يبحث استغلال ما يعرف بالفترة المحمية من "فيفا"، والتي تنص على أنه بعد ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث أعوام، إذا كان اللاعب يحتفظ بنفس العقد الذي وقع عليه في يومه الأول دون تجديده، فإنه يحق له مغادرة النادي ودفع تعويضات.