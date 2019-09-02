مدرب الجزائر يستدعي 4 لاعبين جدد

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

وجّه جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، الدعوة لأربعة لاعبين جدد، للمشاركة في المعسكر الاعدادي الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة التي كشف عنها الاتحاد الجزائري 23 لاعباً، بينهم 19 لاعباً شاركوا في التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر أخيراً.

وفضّل بلماضي توجيه الدعوة للاعبين جدد، ويتعلق الأمر بحسين بن عيادة مدافع نادي شباب قسنطينة، الذي سيعوض مهدي زفان مدافع رين الفرنسي السابق الذي لم ينضم لأي فريق بعد، والياس شتي اللاعب الجديد في صفوف الترجي الرياضي التونسي الذي سيحل مكان محمد فارس لاعب سبال الايطالي المصاب، وسعيد بن رحمة لاعب خط وسط نادي بريندفورد الانجليزي، الذي سيحل بديلاً لهشام بودواي المنشغل باحترافه في نادي نيس الفرنسي، اضافة إلى زين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي الذي سيعوض آدم وناس المنتقل حديثاً من نابولي الايطالي إلى نيس الفرنسي على سبيل الاعارة.

وذكر الاتحاد الجزائري أن «الخضر» سيلعبون مباراة ودية أمام بنين يوم 9 سبتمبر الجاري على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، مرجحاً خوض مباراة أولى في الخامس من الشهر نفسه على ملعب خمسة يوليو في الجزائر العاصمة أمام منافس لم يكشف عنه بعد.