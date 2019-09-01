كونتي: الإنتر تعامل بطريقة صحيحة مع إيكاردي

المصدر: روما - أ.ف.ب

أكد المدرب أنطونيو كونتي، أمس، أن ناديه إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تعامل بالشكل الصحيح مع المبعَد، ماورو إيكاردي، غداة كشف تقارير صحافية إيطالية أن المهاجم الأرجنتيني لجأ إلى إجراءات قانونية ضد ناديه، مطالباً عبر محاميه بالعودة بشكل كامل وفوري إلى التمارين وتعويض قدره 1.5 مليون يورو.

وبات المهاجم، البالغ 26 عاماً، خارج حسابات المدرب الجديد كونتي، علماً بأنه واجه مشكلات في الموسم الماضي مع النادي، ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وقال كونتي عشية مباراة الإنتر وكالياري في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي: «كل شيء تم معه بطريقة صحيحة»، وأضاف «لا يوجد اضطراب في غرف تبديل الملابس، نحن نتطرق إلى هذه المسألة منذ ثمانية أشهر، ولا أريد أن أتحدث عنها».