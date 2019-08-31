تعيين حارس سابق رئيساً تنفيذياً لبايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ.ف.ب

وقع الاختيار في نادي بايرن ميونيخ على حارس مرمى الفريق والمنتخب الألماني سابقا أوليفر كان لتولي منصب الرئيس التنفيذي للبافاري، خلفا لكارل هاينتس رومينيغه الذي يترك مهامه في 31 ديسمبر 2021، وذلك بحسب بيان صحافي صادر من النادي أمس.

ووقّع أسطورة النادي البافاري الذي أمضى في صفوفه الفترة الممتدة من 1994 الى 2008، وحاز معه اللقب المحلي ثماني مرات، ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2001، عقداً لمدة خمس سنوات مع النادي العريق.

واعتبر رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، أن تعيين كان رئيساً هو «الحل المثالي»، لأنه «لطالما أظهر إخلاصاً وإرادة كبيرين».