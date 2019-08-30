الأردن يختبر جاهزيته لتصفيات المونديال أمام ماليزيا

المصدر: عمّان - د.ب.أ

يحل منتخب الأردن، اليوم، ضيفاً على نظيره الماليزي في مباراة ودية دولية تدخل في نطاق استعداداتهما لبدء المشوار في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا في الصين 2023. وأوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا والكويت والصين تايبيه ونيبال، فيما جاء المنتخب الماليزي ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وينتظر أن يُستكمل عقد المنتخب الأردني بانضمام خمسة من لاعبي نادي الجزيرة الذي يستعد لمواجهة العهد اللبناني في نهائي غرب آسيا من كأس الاتحاد الآسيوي، وهم: أحمد

عبدالستار، فراس شلباية يزن، العرب أحمد سمير، ونور الروابدة، إضافة إلى انضمام حارس المرمى الدولي المخضرم عامر شفيع، المحترف بالدوري السعودي، وموسى التعمري، المحترف بالدوري القبرصي، وبهاء فيصل.يشار إلى أن منتخب الأردن سيبدأ مشواره بالتصفيات القارية المزدوجة في الخامس من سبتمبر المقبل أمام الصين تايبيه، قبل أن يعود إلى عمّان لملاقاة باراغواي ودياً في الـ10 منه، ثم لقاء المنتخبين الكويت ونيبال يومي 10 و15 أكتوبر، وذلك قبل ملاقاة أستراليا في عمّان يوم 14 نوفمبر في آخر جولات مرحلة الذهاب.