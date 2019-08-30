كيلور نافاس يرحل عن الريال إلى سان جرمان مقابل 20 مليون يورو

المصدر: باريس - أ.ف.ب

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس، أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يتفاوض في الوقت الراهن حول إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن انتقال نافاس للنادي الباريسي بات محسوماً مقابل 20 مليون يورو، على أن يشمل ذلك انتقالاً عكسياً للحارس الفرنسي أريولا إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المفاوضات الجارية حالياً بين الأطراف الثلاثة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان ونافاس، أصبحت متقدمة للغاية، فيما أكدت مصادر أن الحارس الكوستاريكي قد يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام.

وأشارت «ماركا» إلى أن نافاس سيوافق على الانتقال إلى سان جيرمان، لكي يحظى بفرصة للمشاركة في المباريات، بعدما أصبح هذا الأمر صعباً مع الريال، في ظل وجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ومن المؤكد أن يشارك نافاس بشكل أساسي مع سان جيرمان في حال انتقل إلى صفوفه، كما سيحصل على راتب أكبر أيضاً، ولذلك ينظر الحارس الكوستاريكي بعين الرضا لهذه الصفقة المحتملة.

وفي حال وافق ريال مدريد على انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان، فسيتعين عليه التعاقد مع حارس بديل، خصوصاً بعد أن ترك حارسيه لوكا زيدان وأندري لونين يرحلان إلى ناديي راسينغ وبلد الوليد الإسبانيين على الترتيب.

وسيتقاضى نافاس في باريس سبعة ملايين يورو سنوياً بدلاً من خمسة ملايين يورو التي كان يتقاضها في ريال مدريد.

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ملايين يورو الراتب السنوي الجديد لنافاس في باريس سان جرمان.