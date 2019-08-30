بوكا وفلامنغو يصعدان إلى نصف نهائي «ليبرتادوريس»

المصدر: بوينس أيرس - د.ب.أ

تأهل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس لليبرتادوريس، عقب تعادله سلبياً مع ليجا دي كويتو الإكوادوري، فجر أمس، في إياب دور الثمانية من البطولة. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الإكوادور انتهت بفوز بوكا جونيورز بثلاثة أهداف نظيفة، ليصعد للدور قبل النهائي فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/‏‏‏صفر. وتأهل أيضاً فلامنغو البرازيلي للدور قبل النهائي بعد تعادل 1/‏‏‏1 مع مضيفه إنترناسيونال البرازيلي 1/‏‏‏1. وتقدم إنترناسيونال بهدف سجله رودريجو أوليفيرا ليندوسو في الدقيقة 62، وتعادل جابريييل باربوسا في الدقيقة 85. وكان فلامنغو فاز ذهاباً 2-صفر.