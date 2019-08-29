تسريبات.. فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت تسريبات انتشرت على نطاق واسع في صحف أوروبية، بينها «توتو سبورت» الإيطالية، تؤكد أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية لموسم 2019.

وأكدت تلك التسريبات أنه حصل على 252 نقطة، متفوقاً على مدافع ليفربول ونجم المنتخب الهولندي فان دايك (224 نقطة)، ومهاجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً برصيد 181 نقطة.

وسيعلن الاتحاد القاري (ويفا) اسم اللاعب الذي سيخلف الكرواتي لوكا مودريتش، خلال الساعات المقبلة (الثامنة مساء بتوقيت الإمارات) في موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.