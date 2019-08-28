«4 خطايا» تهدّد زيدان بفقدان «الحصانة المدريدية»

المصدر: حميد نعمان - دبي

فشل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، في بث الطمأنينة والتفاؤل في أوساط جمهور ريال مدريد، بعد السقطة غير المتوقعة على استاد سانتياغو بيرنابيو، السبت الماضي، حين اكتفى بتعادل مخيب مع بلد الوليد 1-1. وبعد أن لبس ثوب «المنقذ» في المرة الأولى منتصف موسم 2016، وحقق إنجازات تاريخية حتى رحيله المفاجئ صيف 2018، كانت الآمال عريضة بأن عودته الثانية في نهاية الموسم الماضي قد تنهي عدم الاستقرار والنتائج الكارثية لـ«الملكي»، لكن هذه الآمال بدأت تتبخر مع فترة إعداد صيفية وصفت بـ«المخيبة» من قبل وسائل إعلام إسبانية مقربة من النادي (ماركا وأس)، إلى جانب ظهور الفريق بشكل متواضع وغير مطمئن في أول مباراتين في الموسم بدوري الدرجة الأولى. واعتبرت صحيفة «ماركا» في تقرير لها، أمس، أن زيدان بدأ يفقد شيئاً فشيئاً الحصانة المدريدية، مشيرة إلى أنه قد لا يكون محصّناً من الإقالة في الفترة المقبلة في حال ساءت الأمور أكثر. وسجلت على زيدان منذ أن عاد إلى الفريق وحتى اليوم «4 خطايا» رئيسة، قد تجعل مهمته مع الفريق صعبة للغاية، وتجعل الكثيرين من أنصار النادي، بل حتى من بعض مسؤولي الإدارة - بحسب «ماركا» - متشائمين حول مستقبل الفريق في الموسم الحالي، رغم أن الوقت مازال مبكراً.

وقد يكون شهر سبتمبر حاسماً في مستقبل زيدان، خصوصاً في ظل جدول المباريات الصعبة التي تنتظره أمام فياريال وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وليفانتي.

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