نيمار لسان جرمان: أريد العودة لبرشلونة فقط

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن البرازيلي نيمار اجتمع أمس بمدير ناديه الفرنسي، باريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، ليؤكد له أن كل ما يريده حاليا هو "العودة إلى برشلونة فقط". وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار اعتبر هذا الاجتماع حاسما في تحديد مصيره مع مدير النادي، بعد أكد بشكل صريح أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس الإيطالي، وأن النادي الباريسي ملزم بتسهيل مهمة عودته إلى برشلونة.

يذكر أن النادي الكاتالوني أرسل اليوم أيضا وفدا بقيادة مدير الفريق إريك أبيدال للقاء مسؤولي سان جرمان من أجل إنهاء صفقة انتقال نيمار مقابل عرض بقيمة 170 مليون يورو مع إعارة للموسم الأول، في حين يشترط سان جرمان 100 مليون يورو مع لاعبين هما البرتغالي سيميدو وكذلك الفرنسي ديمبلي.