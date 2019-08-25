فوز تاريخي لأستراليا على منتخب السلة الأميركي

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

حقق المنتخب الأسترالي لكرة السلة فوزاً تاريخياً هو الأول له على نظيره الأميركي بنتيجة 98-94، أمس، في ملبورن ضمن إطار استعدادات الفريقين لبطولة العالم التي تنطلق في الصين في 31 الجاري. وثأر المنتخب الأسترالي بالتالي لخسارته أمام الولايات المتحدة قبل أيام بنتيجة 86-102.

وطرأت تعديلات كثيرة على تشكيلة المنتخب الأميركي في المباراة الثانية، حيث شارك لاعبان فقط من التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى وهما دونوفان ميتشل ومايلز تيرنر، في حين اعتمدت أستراليا على التشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الأولى بفارق 16 نقطة.

وتألق في المباراة الثانية الأسترالي باتي ميلز لاعب سان أنتونيو سبيرز في الدوري الأميركي للمحترفين، بتسجيله 30 نقطة، وأضاف أندرو بوغوت 16 نقطة مع تسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وزميله جو إينغلز 15 نقطة وسبع متابعات أمام عدد قياسي من المشجعين بلغ 52079 متفرجاً، وهو الأعلى لمتابعة مباراة لكرة السلة في أستراليا.

المنتخب الأسترالي فاز بنتيجة 98-94 على أميركا في مباراة إعدادية للمونديال.