الهلال السعودي يخسر خدمات عطيف في أبطال آسيا

المصدر: الرياض - د.ب.أ

بات في حكم المؤكد غياب لاعب خط الوسط عبدالله عطيف عن صفوف فريق الهلال، في المواجهة السعودية الخالصة المقررة أمام الاتحاد الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الفحوص المبدئية أظهرت معاناة عطيف مشكلة في الركبة، وأنه خضع لمزيد من الفحوص على أربطة وغضروف الركبة، للوقوف على حجم الإصابة.

وتعرض اللاعب الدولي السعودي للإصابة بعد مرور 11 دقيقة من مواجهة فريقه أمام أبها، أول من أمس، في المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتعد هذه المرة الثانية التي يغيب فيها عطيف عن فريقه في أبطال آسيا منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث غاب عن مواجهة الأهلي في إياب دور الـ16.