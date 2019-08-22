قوانين جديدة في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعض التعديلات على لائحة القوانين في الموسم الجديد، الذي ينطلق اليوم، بينها إيقاف اللاعب مباراة واحدة في حال الحصول على أربعة انذارات، وذلك نتيجة ارتفاع عدد المراحل من 26 إلى 30 مباراة.

كما تم تعديل نظام الصعود والهبوط، حيث ستهبط ثلاثة فرق وسيصعد مثلها الى دوري الأضواء مباشرة، بدلاً مما كان معمولاً به في الموسم الماضي، حيث هبوط ثلاثة فرق مباشرة، أصحاب المراكز من الـ14 إلى الـ16، وتصعد ثلاثة مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الـ12 في دوري المحترفين مواجهة ملحق من ذهاب وإياب مع صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.

وكشف رئيس رابطة الدوري، مسلي آل معمر، بأنه «سينضم أربعة رعاة جدد للدوري، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، لأننا نهدف إلى الوصول بقيمة الدوري السعودي لأرقام مرضية تليق بالمسابقة».

وتوقع آل معمر أن يكون الدوري في الموسم الجديد أقوى من الموسم الماضي.. هناك رغبة كبيرة من القطاع التجاري للدخول في رعاية الدوري.

وتقرر نقل مباريات الدوري مجاناً عبر القنوات الرياضية السعودية، وتطوير خدمات النقل التلفزيوني، من خلال وجود أكثر من 28 كاميرا في بعض المباريات لبث عالي الجودة، ووجود 12 كاميرا لتقنية الإعادة بالفيديو «في أيه آر»، إلى جانب استخدام تقنية الخريطة الحرارية لتتبع اللاعبين، وخاصية الإحصاءات والأرقام خلال المباريات، فضلاً عن وجود منصة إلكترونية لمشاهدة المباريات.

ولتحسين تجربة الجماهير، تم تطوير 54 نقطة بيع للمطاعم والمقاهي، وسيتم تطوير 51 نقطة بيع إضافية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لبيع التذاكر، أنشأتها الهيئة العامة للرياضة لتقديم الخدمة للأندية والجماهير معاً، وتعدّ جزءاً من منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية. وأعلنت هيئة الرياضة السعودية، خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، عن جاهزية 10 ملاعب تابعة لها لتقام عليها المباريات، وهي: استاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وملعب مدينة المجمعة الرياضية، وملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وملعب نادي الحزم بالرس، إضافة إلى ملعب جامعة الملك سعود الخاص بنادي الهلال.

وستخوض الأندية 240 مباراة في 30 مرحلة على 11 ملعباً، حيث تلعب أندية المنطقة الوسطى النصر والشباب على استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، والهلال على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما أندية المنطقة الغربية، فيلعب الأهلي والاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، فيما يلعب الاتفاق والعدالة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، والفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بالنسبة لأندية المنطقة الشرقية.

• إيقاف اللاعب مباراة واحدة في حال الحصول على 4 إنذارات.