برشلونة يفتقد ديمبلي 5 أسابيع

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، أن لاعبه الفرنسي عثماني ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع بسبب معاناته من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

وقال برشلونة في بيان: "الفحوصات التي خضع لها اللاعب، الذي لعب لمدة 90 دقيقة أمام أتلتيك بلباو، أكدت أنه يعاني من تمزق في الفخذ الأيسر، مدة الغياب التقريبية هي خمسة أسابيع".

وتأتي إصابة ديمبلي الذي شارك في المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم والتي خسرها 0-1 أمام أتلتيك بيلباو، في وقت حرج بالنسبة للنادي الكاتالوني، بسبب الإصابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخراً، وأبرزها إصابتا ليونيل ميسي ولويس سواريز.