محمد صلاح يصطدم باتحاد الكرة المصري مجدداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اصطدم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، باتحاد الكرة المصري من جديد وذلك في حوار تلفزيوني أجرته معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية باللغة الإنجليزية وذلك بعدما عبر عن عدم رضاه عن أداء الاتحاد المصري لكرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تحدث صلاح عن عدم توفير الأمن للاعبين في الفندق الذي كان يقيم فيه فريق المنتخب المصري خلال تنظيم البطولة.

ووصف صلاح وصول الجماهير إلى الفندق بأنه كان "غير طبيعي"، وأضاف: "كنت أجد عندما أخرج من غرفتي نحو 200 شخص حولي وقالوا لي (أعضاء الاتحاد المصري للكرة) لماذا تشتكي من ذلك؟”، وقال: "أنا أشتكي لأنني إنسان، وأريد أن أكون مع اللاعبين، أريد أن أجلس وأستمتع بحياتي. نحن فريق، ونحب بعضنا بعضا".

وردا على اللقاء نفى العضو السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم مجدي عبد الغني، والذي قدم استقالته في اتصال هاتفي أجرته معه بي بي سي، وجود أي شكوى من اللاعب محمد صلاح خلال البطولة، وقال عبد الغني :"مبدئيا لم أسمع على الإطلاق بشكوى محمد صلاح، كما لم يتقدم أي لاعب في المنتخب بشكوى، وهذه الانتقادات غير صحيحة وكلام عام".

وأضاف عبد الغني: "وجود رئيس لبعثة الفريق كان سيمنع أي خطأ يحدث، ربما تحدث مع مدير الكرة، وهو على اتصال دائم بالاتحاد".