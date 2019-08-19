راتب عمر السومة يقف عائقاً أمام انتقاله إلى الأهلي المصري

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد المدرب العام لفريق الأهلي المصري محمد يوسف، صعوبة تعاقد النادي المصري حالياً مع الدولي السوري عمر السومة هداف نادي أهلي جدة السعودي، نظراً لارتفاع قيمة راتبه السنوي.

وقال محمد يوسف في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" وفي رده حول دخول الأهلي في مفاوضات مع السومة بهدف التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية، إن: "ارتفاع قيمة الراتب السنوي الحالية للسومة والبالغة 5 ملايين دولار، تقف عائقاً أمام التعاقد مع اللاعب الدولي السوري خلال الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً أن قيمة راتبه تفوق قدرات الأهلي".

وأضاف: "يمتلك السومة العديد من العروض الخليجية بعد أزمته الأخيرة مع النادي السعودي، عقب إلقاء قميص أهلي جدة في مباراة الهلال".

وتناقلت تقارير صحفية في المملكة العربية السعودية مؤخراً، طلب النجم السوري عمر السومة بالرحيل عن صفوف أهلي جدة، وذلك بعد نشوب خلاف بينه وبين مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، قبل أن تتفاقم المشكلة الثلاثاء الماضي، خلال مواجهة أهلي جدة لمواطنه الهلال في مباراة الدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا، في مباراة أقدم خلالها السومة على ألقاء قميص ناديه على أرضية الملعب.