نيمار يغيب عن سان جرمان أمام رين اليوم

المصدر: باريس - أ.ف.ب

سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد رين، المقررة اليوم، في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم، بحسب ما أعلن مدرب الفريق الألماني توماس توخل. وقال توخل: لم يكمل نيمار التدريبات مع المجموعة. ولايزال الوقت مبكراً بالنسبة إليه لبدء المباراة، لاسيما ضد رين في معقله. الأمر مبكر. ننتظر أسبوعاً آخر ليعاود التمارين مع المجموعة. وكان نيمار، الذي يتعافى من إصابة في كاحله تعرض لها في صفوف منتخب بلاده ضد قطر، في السادس من يونيو الماضي، واضطرته إلى الغياب عن بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده وتوجت بلقبها، غاب عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري ضد نيم (3-صفر) الأسبوع الماضي. ويأتي غياب نيمار عن مباراة رين وسط تأكيد المدير الرياضي في باريس سان جرمان، ومواطنه ليوناردو بأن فريق العاصمة الفرنسية يجري محادثات مع برشلونة لعودة النجم البرازيلي إلى الفريق الكاتالوني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.