قدم نيمار "الرقيقة" تهدد عودته إلى الملاعب

المصدر: أحمد طارق-دبي

حذر طبيب سبق أن عالج نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، من عودة اللاعب إلى المباريات الرسمية مبكراً، لأنه قد يواجه انتكاسة جديدة جراء الإصابة ذاتها خلال المباريات.

ووفقاً للرئيس السابق للجهاز الطبي في نادي باريس سان جيرمان إريك رولاند، فإن إصابة النجم البرازيلي المتكررة في مشط القدم، يمكن أن تتسبب "في الواقع بانتكاسة لنيمار "إذا عاد للعب في وقت مبكر جداً".

وأضاف رولاند في تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: "قدم نيمار رقيقة للغاية وخطر الانتكاس في مشط القدم الخامس مرجح للغاية".

غير أن رولاند شدد على أن إصابة نيمار مستقرة تماماً حالياً، بعد أن نجح الأطباء والجراحون في "دمج خط الكسر بالكامل في مشط القدم الخامس".