8 نجوم مستقبلهم مجهول قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية

المصدر: جوني جبور - دبي

بقي نحو أسبوعين فقط على إغلاق باب قيد لاعبي كرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية بكبرى الدوريات الأوروبية، خلال فترة عصيبة تشكل بحد ذاتها ضغطاً على كل من إدارات الأندية الساعية لتدعيم صفوف فرقها بلاعبين مؤثرين، أو على صعيد نجوم الكرة الراغبين في الانتقال من أنديتهم الحالية.

ويغلق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر، ما يشكل عبئاً كبيراً على نجوم لاتزال وجهتهم مجهولة، من أبرزهم مهاجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار الرافض للاستمرار في الدوري الفرنسي والساعي للعودة مجدداً إلى إسبانيا من بوابة قطبي «الليغا» برشلونة أو ريال مدريد، والظرف ذاته يمر به الويلزي غاريث بيل الباحث عن سبيل للخروج من عباءة مدربه في ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز ثمانية نجوم كرة لايزال مصيرهم مجهولاً قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، وذلك وفقاً للآتي:

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