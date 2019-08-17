«سوبر أوروبا» يهدد بجرف مرمى ساوثمبتون

المصدر: لندن ــــ أ.ف.ب

قبل خوض سيتي مباراته، يأمل ليفربول في أن يتصدر مؤقتاً عندما يحل على ساوثمبتون، بعد فوزه الكبير افتتاحاً على ضيفه نوريتش سيتي 4-1، حيث سجل له نجمه المصري محمد صلاح هدفاً.

ويحاول فريق المدرب الالماني يورغن كلوب الاستفادة من خسارة ساوثمبتون أمام بيرنلي صفر-3، لإحراز فوزه الثاني توالياً.

لكن بطل أوروبا الذي اهدر فرصة احراز الدوري بفارق نقطة يتيمة خلف مانشستر سيتي، سيغيب عنه حارسه البرازيلي المصاب، اليسون بيكر، لاسابيع عدة، وينوب عنه الاسباني ادريان المتألق في الكأس السوبر الاوروبية ضد تشلسي. وبدا دفاع ليفربول الذي حافظ على نظافة شباكه 20 مرة في مباريات الدوري الماضي، مهزوزاً في مباراتين رسميتين خاضهما حتى الآن.

حصل نوريتش الصاعد على فرص عدة في المباراة الاولى في ملعب انفيلد، فيما سجل تشلسي مرتين في شباكه قبل ان ينقذه المخضرم ادريان في ركلات الترجيح، وذلك بعد قدومه الى النادي الاحمر ليلعب دور البديل للمميز أليسون المنتقل من روما الايطالي، الصيف الماضي، مقابل صفقة قياسية لحارس مرمى بلغت 81 مليون دولار أميركي.

وقال أدريان (32 عاماً)، الذي كان لاعباً حراً بعد رحيله من وست هام حيث كان بديلاً: «كان صيفاً صعباً لي، ومختلفاً، لاني لم أكن أعرف أين سألعب، في الدوري الإسباني أم لا».

وتابع الحارس الذي تدرب في مسقط رأسه اشبيلية حتى الاسبوعين الأخيرين: «لم أكن أعلم أن ليفربول سيأتي ويقول لي: هيا أدريان تعال، لأن (البلجيكي) سيمون مينيوليه حصل على عرض وتركوه يرحل».