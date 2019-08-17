مانشستر سيتي يصفّي حساباته مع توتنهام الليلة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يستعيد مانشستر سيتي، اليوم، ذكرياته المؤلمة عندما يستقبل توتنهام الذي أخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي لكرة القدم، فيما يحاول كل من ليفربول ومانشستر يونايتد البناء على بداية رائعة.

حقق مانشستر سيتي ثلاثية محلية رائعة الموسم الماضي، بيد أنه أهدر فرصة بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الاولى بعد تأخره ذهاباً صفر-1، ثم فوزه إياباً على توتنهام 4-3 في مباراة دراماتيكية. وحرمت تقنية الفيديو «في أي آر» مهاجم سيتي رحيم سترلينغ من تسجيل هدف التأهل في الوقت القاتل في أبريل الماضي، علماً بأن سيتي عاد وفاز على توتنهام في الدوري بهدف اليافع فيل فودن بعدها بثلاثة أيام.

وكما أنهى الموسم الماضي، لايزال سترلينغ في مستوى رائع، إذ سجل ثلاثية خلال فوز سيتي الافتتاحي على وست هام 5-صفر، ما وضع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على صدارة الترتيب.

كما حقق توتنهام بداية ايجابية، لكنه بقي متأخراً امام استون فيلا صفر-1 حتى الدقيقة 73، عندما سجل ثلاثة أهداف كان بطلها نجم هجومه هاري كاين.

وحذر كاين من مغبة التأخر في الترتيب في وقت مبكر من الموسم اذا كان فريقه يريد المنافسة على اللقب «يجب التأكد من الحصول على بداية طيبة. من المهم ان نبقى على تماس مع بقية الاندية قدر الامكان».

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