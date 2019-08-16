كلوب: أدريان شخصية عظيمة في غرفة تغيير الملابس

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إنه كان يتعين على لاعبي فريقه تقديم كل ما في وسعهم للفوز ببطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتوج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب فوزه على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وحرص كلوب على الإشادة بالحارس أدريان كاستيو، للمباراة المذهلة التي قدمها، ولشخصيته، خصوصاً بعد أن تمكن من التصدي لركلة الجزاء الخامسة لفريق تشيلسي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي عن الحارس: «إنه ليس حارساً عظيماً في الملعب فقط، فهو لديه شخصية عظيمة في غرفة تغيير الملابس. تحدث بصوت أعلى مني في فترة استراحة ما بين الشوطين. إنه يستحق هذا. أداؤه طوال 120 دقيقة كان استثنائياً، وتصديه لركلة الجزاء كان بمثابة تتويج لمجهوده الرائع».

وأضاف كلوب: «أين كان أدريان عندما واجهنا مانشستر سيتي قبل أسبوعين؟ قال لي مدرب حراس المرمى إن الحارس بحاجة لبعض الوقت ليعود لمستواه، ولكن لم يتح أمامه الوقت، ولعب مباراة جيدة للغاية. لا أعلم متى لعب آخر مباراة له، ولكن كونه جاهزاً لهذه المباراة كان شيئاً لا يصدق».

وتابع: «بذلنا كل ما في وسعنا للفوز بهذه المباراة. نعلم أنه يجب أن نتطور في العديد من الأشياء، ولكننا سنفعل ذلك. يمكننا، وسنلعب بشكل أفضل. في هذه المباراة كان الأهم هو الفوز. وجدنا طريقاً لفعل ذلك، وكان هذا عظيماً».

وحرص كلوب على تهنئة الحكمات الثلاث اللاتي أدرن المباراة، وهن ستيفاني فرابارت، ومانويلا نيكولوسي، وميشيل أونيل. وقال: «قلت لهن إذا لعبنا بنفس طريقة إدارتهن للمباراة لفزنا 6-صفر. كن رائعات، عندما واجهن ضغوطاً في لحظة تاريخية، كن هادئات وفعلن ما كان يتعين فعله».

لامبارد: عانينا سوء الحظ.. وفخور بلاعبي تشيلسي

قال فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، إنه فخور بفريقه، رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام ليفربول.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أشعر بأننا كنا الفريق الأقوى، ولكننا عانينا سوء الحظ. شعوري هو أنني فخور بالأداء. لا أحب الخسارة، ولكن لم يحالفنا الحظ في ركلات الترجيح».

وأضاف: «كان أداءً رائعاً أمام فريق تم بناؤه لسنوات مقبلة».

وأكد: «رأيت ما أريده من هذا الفريق، مع الرغبة، وكيفية الحفاظ على الكرة ونقلها للتغلب على المنافس. كل لاعب قدم أفضل ما عنده. بإمكان ليفربول أن يسجل في أي وقت، ولكننا أظهرنا شخصيتنا لنتعادل 2/‏‏2».

وتولى لامبارد تدريب الفريق هذا العام في ظل العقوبة الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، التي تمنعه من إبرام أي تعاقدات.

وأكد: «كانتي لاعب مذهل. إنه متواضع، ولكن مثل ماكينة في الملعب. لم يتدرب كثيراً، وكان يعاني تورماً في الكاحل قبل يومين، ولكنه لعب 120 دقيقة، ورأينا ما يمكن أن يقدمه للفريق. سعيد بالعمل معه».

وأضاف: «في وسط الملعب أريد لاعبين أحراراً، لكي نتمكن من السيطرة على مجريات اللعب. شارك باركلي ومونت من مقاعد البدلاء بشكل جيد. وبوليسيتش مازال صغيراً، فهو يبلغ 20 عاماً. أحببت جورجينيو وإيمرسون، وحقيقة رغبة إبراهام في تسديد ركلة الجزاء الخامسة تظهر ثقته. كنت في الموقف نفسه، وأضعت ركلات ترجيح، سيصبح أكثر قوة، هذا جزء من اللعب في مستوى عال».

يورغن كلوب:

«قلت للحكمات: لو لعبنا بنفس طريقة إدارتكن للمباراة لفزنا 6-صفر».