إيقاف لاعبة كرة طائرة صينية 4 سنوات لتناولها المنشطات

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

أعلنت وكالة مكافحة المنشطات الصينية، أمس، عن إيقاف إحدى نجمات منتخب الكرة الطائرة المتوج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لأربع سنوات.

وسقطت يانغ فانغجو (24 عاماً) في اختبار للمنشطات في أغسطس الماضي، عندما لم تكن تشارك في أية بطولة، وستغيب عن العاب طوكيو 2020، حيث سيدافع المنتخب الصيني عن لقبه.

وكانت يانغ من اللاعبات البارزات في أولمبياد ريو الاخير، وأسهمت في احراز بلادها اللقب على حساب صربيا في النهائي عندما سجلت ثلاث نقاط. واظهرت الفحوص تعاطي اللاعبة مادة «اريثروبويتين» المنشطة بحسب الوكالة الصينية التي أوقفتها حتى عام 2022.

وأشارت الوكالة ايضاً الى أنها أوقفت لاعب الهوكي على الجليد لي جياجين والعداء سو غوانجونغ.