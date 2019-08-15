الجزائري بن سبعيني من رين إلى مونشنغلادباخ

المصدر: برلين - أ.ف.ب

انتقل المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، المتوج مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2019، من رين الفرنسي الى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعقد حتى 2023، بحسب ما أعلن الأخير أمس.

وينضم ابن الـ24 عاماً الذي مر بمونبلييه وتوج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي مع رين، حيث لعب منذ 2016، الى فريق أنهى الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الخامس، ويلعب هذا الموسم في مسابقة «يوروبا ليغ».

وبإمكان بن سبعيني أن يبدأ مشواره مع الفريق الفائز بلقب الدوري الألماني خمس مرات منذ نهاية الاسبوع الجاري، حين يفتتح مونشنغلادباخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري السبت على أرضه ضد شالكه.

وأعرب المدير الرياضي لمونشنغلادباخ، ماكس إيبرل، عن سعادته بضم بن سبعيني «الذي بإمكانه أن يلعب ظهيراً أيسر أو قلب دفاع. سيجلب معه الكثير من الخبرة التي كسبها خلال ثلاثة أعوام ناجحة مع فريق جيد جداً من الدوري الفرنسي».