البرازيلي والاس إلى أودينيزي

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم انتقال لاعب الوسط الدولي البرازيلي والاس سوزا سيلفا (24 عاماً) إلى صفوفه، قادماً من هانوفر الألماني، بموجب عقد لمدة خمسة أعوام.

وعلق بييرباولو مارينو، المدير الرياضي للنادي الإيطالي أول من أمس على الصفقة، واصفاً اللاعب البرازيلي بـ«التعزيز المهم»، الذي «سيمنح التوازن التقني الصحيح للفريق».

وتأتي هذه الصفقة ضمن سياسة أودينيزي لتدعيم صفوفه، بعدما حل في المركز 12 في الـ«سيري أ» في الموسم المنصرم.

وتوج والاس مع منتخب «سيليساو» بذهبية أولمبياد 2016 الذي استضافته البرازيل، ودافع عن ألوان هانوفر منذ عام 2018 قبل أن يغادر صفوفه بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية في مايو الماضي.

بدأ والاس مسيرته الكروية في وطنه مع غريميو (2014-2017)، قبل أن يتوجه إلى «البوندسليغا» عام 2017، حيث لعب بداية مع هامبورغ (2017-2018) قبل الانتقال إلى هانوفر. كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب البرازيل، وشارك في مسابقة كوبا أميركا عام 2016، وأحرز الذهب الأولمبي في العام ذاته.