المنشطات تعرقل ماكينة تايلاند في رفع الأثقال

المصدر: شيانغ ماي - أ.ف.ب

يتناول الرباع التايلاندي سارات سومبراديت، 10 حصص من بياض البيض للإفطار، ويتدرب لمدة أربع ساعات يومياً، ويُحرم هاتفه الذكي مساء عندما يستعد بقوة للبطولات العالمية.

مع ذلك، فإن الرباع البالغ 25 عاماً يعاني مشكلة، إذ تواجه تايلاند حظراً ذاتياً في رفع الأثقال بسبب المنشطات، ما يعني أن المضيف قد لا يشارك على أرضه الشهر المقبل في بطولة العالم في باتايا.

بعد إيقاف تسعة رباعين عقب فحوص للمنشطات، تواجه تايلاند أزمة في أنجح رياضاتها الأولمبية، قبل أقل من سنة على أولمبياد 2020 في طوكيو.

قال سارات: أنا أقاتل من أجل هؤلاء الذين تم إيقافهم.. لم يتبق سوى عدد قليل منا (في الفريق).

بفضل خمس ذهبيات أولمبية منذ عام 2004، تحققت كلها عن طريق السيدات، أصبحت رياضة رفع الأثقال قصة نجاح نادرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث يتحوّل الرياضيون من أشخاص عاديين في مناطق ريفية نائية إلى مشاهير.

تحوّل الحلم إلى نكسة في العام الماضي، عندما سقطت تايلاند ضمن حملة عالمية لمكافحة المنشطات في رفع الأثقال، والتي واجهت خطر الإقصاء من الألعاب الأولمبية.