أغرب 10 نتائج صدمت جمهور الرياضة العالمي.. آخرها «23-صفر»

المصدر: جوني جبور - دبي

لم تكن نتيجة مباراة بايرن ميونيخ الألماني، بفوزه أول من أمس بنتيجة «23-صفر» على حساب مواطنه «إف سي روتاتش» في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم المقبل، بالأمر العادي، إلا أنها ليست الخسارة الأسوأ بتاريخ كرة القدم أو النتائج المسجلة في المنافسات الرياضية كافة، خصوصاً أن أحداث عالمية سواء كبطولات رسمية أو دورات إقليمية وأولمبية وتصفيات رسمية مؤهلة لأحداث عالمية وغيرها من الألعاب الأخرى، تمتلك في سجلاتها نتائج دخلت كتاب «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر فوز أو ضمن خانة أقسى هزيمة، لعل من أبرزها في كرة القدم أيضاً، ظهور نتيجة 149 مقابل صفر في مباراة أقيمت في دوري كرة القدم في مدغشقر عام 2002، بالإضافة لظهور نتيجة قاسية في كرة السلة سجلت في دورة الألعاب الآسيوية عام 1983، وذلك بفوز العراق حينها على اليمن الشمالي بفارق 218 نقطة، وهو الأكبر بتاريخ لعبة كرة السلة في العالم.

«الإمارات اليوم» ترصد أغرب 10 نتائج صدمت جمهور الرياضة العالمي، على النحو التالي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.