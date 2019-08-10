ليفربول يتلقى صدمة قبل السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل

المصدر: جوني جبور-دبي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية قبيل مواجهة نظيره تشيلسي الأربعاء المقبل، على لقب كاس السوبر الأوروبي، في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد معلب فودافون أرينا في إسطنبول، وذلك بعد أن أكد الموقع الرسمي للريدز، غياب الحارس البرازيلي إليسون باكير عن مواجهة السوبر، جراء الإصابة التي تعرض لها أمس أمام نوريتش سيتي، في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وتم استبدال الحارس إليسون في الدقيقة 39 من المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة "4-1"، بعد أن تأثر أليسون بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.

ووفقاً لموقع نادي ليفربول الرسمي، فأنه من المنتظر أن يخضع إليسون باكير للفحوصات خلال الأيام المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب، وأشار الموقع أنه في ظل إصابة إليسون، ستوكل المهمة للحارس أدريان للزود عن عرين الريدز في السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.