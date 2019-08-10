بوروسيا دورتموند يستغني عن فيليب وكاجاوا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قلص فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عدد لاعبيه برحيل اثنين أمس، حيث انتقل المهاجم ماكسيميليان فيليب لفريق دينامو موسكو، وانتقل شينجي كاجاوا لفريق ريال سرقسطة.

ونقل دورتموند عن فيليب قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي «كان أمراً رائعاً بالنسبة لي أن ألعب لفريق بوروسيا دورتموند».

وانضم فيليب (25 عاماً) إلى دورتموند في عام 2017 قادماً من فرايبورج، لكنه لم يحظَ بفرصة المشاركة بانتظام ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

وسمح دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، برحيل فيليب، في الوقت الذي أنفق فيه النادي مبالغ كبيرة لتعزيز صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات.

وتجدر الإشارة إلى أن دينامو موسكو حقق بداية متواضعة في الموسم الجديد من الدوري الروسي ويحتل مركزاً في منتصف جدول المسابقة بعد أربع مراحل.

ويخوض دينامو موسكو مباراته المقبلة بالدوري أمام حامل اللقب زينيت سان بطرسبرج اليوم.

وأنهى الياباني كاجاوا (30 عاماً) فترته الثانية في دورتموند من خلال الانتقال لفريق ريال سرقسطة المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني بعقد مدته عامان.

وشارك كاجاوا في مباريات قليلة مع دورتموند الموسم الماضي، قبل إعارته إلى فريق بشكتاش التركي بعد خروجه من حسابات لوسين فافري، مدرب دورتموند. وعاد كاجاوا إلى فريق دورتموند من مانشستر يونايتد في 2014، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013. وكان هذا لقبه الثالث على التوالي محلياً بعدما فاز بلقبي الدوري الألماني في 2011 و2012. وأثنى الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواخيم فاتزكه والمدير الرياضي مايكل زورك على كاجاوا ووصفاه بأنه «مثال يحتذى به في الاحترافية وشخص رائع، وسيظل دورتموند بيته الثاني دائماً وسيظل لديه العديد من الأصدقاء».

وشارك كاجاوا في 97 مباراة دولية مع المنتخب الياباني، وفاز بكأس آسيا في 2011، وشارك مرتين في كأس العالم مع منتخب بلاده.

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مباراة دولية لكاجاوا مع المنتخب الياباني وفاز بكأس آسيا في 2011 وشارك مرتين في كأس العالم.

كاجاوا شارك في مباريات قليلة مع دورتموند الموسم الماضي.