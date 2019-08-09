نيمار يمهل برشلونة حتى 20 أغسطس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت تقارير كاتالونية، أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حدد 20 أغسطس الجاري، كحد أقصى كي يتخذ برشلونة خطوة جدية من أجل ضمه، وسط تكهنات بأنه في حالة عدم حدوث ذلك، فإن اللاعب سيوجه أنظاره نحو ريال مدريد الذي يمثل الخطة البديلة الأقرب لنجم "السيلساو"، لا سيما بعدما أغلق الدوري الإنجليزي أبواب شراء لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الجمعة، إلى أن نيمار الذي أبدى رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان، لا يستبعد بدء الموسم المقبل بقميص الريال حال لم يتحرك البرسا للتعاقد معه.

وذكرت الصحيفة أنه عقب استبعاد خيار عودة لاعب برشلونة، فيليبي كوتينيو، للبريميير ليغ، أصبح الخيار الوحيد المتاح حالياً لعودة نيمار للكامب نو يتمثل في قبول باريس سان جيرمان لصانع الألعاب البرازيلي كجزء من صفقة تبادلية مع البرسا من أجل بيع نيمار.