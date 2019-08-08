الوداد المغربي يطعن على قرار تتويج الترجي بطلاً لأفريقيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد رئيس الوداد البيضاوي المغربي، سعيد الناصيري، اليوم الخميس، أن ناديه سيطعن على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، باعتماد فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

أوضح الناصيري: "قرار لجنة الانضباط لم ينصفنا، ولذلك قررنا اللجوء للجنة الاستئناف لأننا نعتبر مطالبنا مشروعة".

وأصدرت اللجنة عقب اجتماعها في القاهرة عدة قرارات، بينها اعتبار الوداد خاسراً لمباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت في مايو الماضي في إستاد رادس بتونس مع تغريمه 50 ألف دولار، لرفض لاعبيه استكمال المباراة.

وتقدم الترجي بهدف في مباراة الإياب، قبل أن يدرك الوداد التعادل، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل قبله، مما أثار احتجاجات الفريق المغربي.