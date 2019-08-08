شالكه يوقف رئيسه 3 أشهر لتصريحات عنصرية تجاه الأفارقة

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس لفترة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي. ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي اقليم الرور بياناً في وقت متأخر، مساء أول من أمس، على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ«انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي».

ورفضت الهيئة اتهامات العنصرية بحق تونيس، معتبرة أن «لا أساس لها من الصحة»، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه. وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا.