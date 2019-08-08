فورلان يعلن الاعتزال

المصدر: مونتيفيديو - أ.ف.ب

أعلن مهاجم منتخب الأوروغواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان، اعتزاله اللعب نهائياً عن 40 عاماً لعدم قدرته على المنافسة.

وقال اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في حديث تلفزيوني: «قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية».

وتابع اللاعب الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ، وكان قد أعلن اعتزاله دولياً مع منتخب بلاده في 2015 «اقتُرح عليّ متابعة اللعب، اختلقت الأعذار لكنني لم أعد قادراً على المنافسة، وأصبح الامر صعباً قليلاً».

سجل فورلان 36 هدفاً في 112 مباراة دولية، وهو ثالث أفضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني (58 هدفاً) وادينسون كافاني هداف باريس سان جرمان الفرنسي (48). واختير أفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا 2010، حيث كان شريكاً بلقب الهداف ايضاً مع الألماني توماس مولر والهولندي ويسلي سنايدر والإسباني دافيد فيا برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وقد أسهمت اهدافه بوصول الأوروغواي إلى نصف نهائي البطولة.

وشارك ايضاً في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توّج مع المنتخب بلقب كوبا أميركا عام 2011.

وكانت مباراته الدولية الأخيرة في ثمن نهائي مونديال البرازيل، حين خسرت الأوروغواي أمام كولومبيا صفر-2.

وتنقل فورلان في أندية أوروبية بارزة، فلعب في مانشستر يونايتد الانجليزي (فاز معه بالدوري عام 2003) وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين (فاز مع الأخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010)، وإنتر الإيطالي.

وفي السنوات الأخيرة حمل ألوان إنترناسيونال البرازيلي، وسيريزو أوساكا الياباني، وبينيارول، ومومباي سيتي الهندي وأخيرا كيتشي.