«فيراري» تعاني على الحلبات البطيئة

المصدر: بودابست - أ.ف.ب

أشار مدير «فيراري» الإيطالي، ماتيا بينوتو، إلى أن نقاط ضعف فريقه على الحلبات البطيئة، التي تتطلب ارتكازية عالية من السيارة، وثباتاً على المنعطفات، في إطار شرحه لأسباب تخلف «الحصان الجامح» أكثر من دقيقة عن «مرسيدس» في جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».

وحلّ الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، ثالثاً وراء البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول)، ومتقدماً على زميله شارل لوكلير من موناكو، لكن السائقين أقرّا بعدم قدرتهما على اللحاق بالمتصدرين على حلبة هنغارورينغ.

قال بينوتو: «يتوقف الأمر على المسار. سيارتنا تتأخر عندما نحتاج الى الحد الاقصى من الدفع السفلي، لذا عندما تكون في حلبة مثل المجر، حيث تحتاج إلى دفع سفلي كبير فإننا نعاني». تابع: «نعاني أكثر في السباق من التجارب، لأنه في لفة واحدة من التجارب يتفاعل تماسك الإطارات مع نقص الدفع السفلي الذي نعانيه».

وأضاف: «لكن على المدى البعيد فإنك تنزلق، ترفع من حرارة إطاراتك وبالتالي تتعقد الأمور».

واختار «فيراري» إعطاء أولوية للكفاءة الانسيابية خلال إنشاء سيارة موسم 2019، في خطوة من شأنها أن تمنحهم أفضلية على مسارات سريعة ولا تحتاج إلى قوة دفع سفلي كبير، على غرار سبا فرانكورشان ومونزا، حيث ستقام جائزتا بلجيكا وإيطاليا الشهر المقبل.

واستبعد فيتل ولوكلير أن تكون حدة المبارزة بين هاميلتون وفيرشتابن قد رفعت وتيرة المنافسة في سباق الأحد. وقال فيتل: «أعتقد أنهما كانا يضغطان بأقصى قوتهما، ونحن أيضاً. لذا لا أعتقد أنهما كانا قادرين على إضافة ثانية أخرى لمجرد أنهما كانا يستمتعان». وأضاف لوكلير: «كلا، لا أعتقد ذلك أيضاً، كنا نضغط إلى أقصى حد لنقدم أفضل سباق لنا».

ويتصدر هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، آخرها الموسم الماضي، ترتيب بطولة السائقين مع 250 نقطة، مقابل 188 لزميله الفنلندي فالتيري بوتاس، و181 لفيرشتابن، فيما يحتل فيتل المركز الرابع (156)، ولوكلير الخامس (132).