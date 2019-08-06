تركي آل الشيخ: لن أتعاقد مع أي لاعب مصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اشترى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الثانية بحسب ما أعلن الطرفان قبل أيام، وبعد ساعات انتشرت أخبار عن سعي نادي ألميريا الإسباني إلى التعاقد مع عدد من لاعبي الدوري المصري.

وكتب النادي الأندلسي في حسابه على موقع تويتر: "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ"، فيما غرد الأخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض مع عبارة "مغامرة جديدة ادعو لي".

وكلف آل الشيخ المصري محمد العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، بالقيام بمهام المدير التنفيذي للنادي الإسباني، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ورد تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي .. معرفش الإشاعات دي بتطلع من فين ؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".