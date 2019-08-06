رونالدو يكشف السر وراء طريقة احتفاله الشهيرة بالأهداف

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف نجم يوفنتوس الإيطالي، اليرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سر احتفاله الشهيرة بعد إحرازه للأهداف، رافضاً تحديد أجمل هدف سجله في مسيرته.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية: "أفضل هدف سجلته؟ من الصعب اختيار هدف محدد، سجلت حوالي 700 في مسيرتي، لكنني سأختار الإجابة الأبسط، بأن هدفي الأخير والمقبل هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف مهمة".

وأضاف اللاعب البرتغالي: "طريقة احتفالي بدأت بشكل طبيعي، كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي، سجلت هدفاً وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال وقامت بتكراره، لذلك قررت القيام بذلك دائماً".