بالصور.. فريق مصري يتعاقد مع نيمار وميسي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن الإسماعيلي المصري عن التعاقد مع ميسي ونيمار، ولكن بطريقة مختلفة بعدما ضم "الدراويش" صانع اللعب العراقي طارق همام ووصفه بأنه "ميسي العرب"، وبعد ساعات قليلة أعلن عن ضم اللاعب الصاعد خليل حجي الشهير بلقب "نيمار".

وتواجه إدارة الإسماعيلي انتقادات من جماهير الفريق لبيع أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين، وآخرهم المدافع محمود متولي إلى الأهلي بطل مصر والحارس محمد عواد إلى الزمالك والظهير الأيسر طارق طه إلى بيراميدز.

ورد الإسماعيلي بضم شبيهي ميسي ونيمار بين يومي أمس السبت واليوم الأحد.

وقال النادي على موقعه الإلكتروني: "نجح مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان في خطف الجناح وصانع اللعب العراقي همام طارق الملقب بميسي العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية" دون أن يوضح مدة التعاقد.