مفاجأة .. ألفيس رفض عرضاً للانتقال لدوري الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال – العين

كشفت صحيفة " يو أو أل" البرازيلية اليوم، أن الدولي البرازيلي، داني ألفيس كان قد رفض عرضاً للانتقال لأحد اندية دوري الخليج العربي لكرة القدم قبل تعاقده أخيراً مع فريق ساو باولو البرازيلي.

وأعلن النادي البرازيلي أمس الخميس على موقعه الرسمي، عن تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيس حتى ديسمبر 2022.

وقالت الصحيفة: "ألفيس رفض عرضاً للعب في الإمارات لأنه لا يلبي طموحه ولا يلبي رغباته".

ذكر ألفيس البالغ 36 عاما في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في "تويتر": "نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي".

وكان اللاعب البرازيلي الذي لعب لأندية كبيرة مثل برشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي.

