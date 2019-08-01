الاتحاد الأفريقي يحدد موقفه من تتويج الترجي بلقب أبطال أفريقيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس أنه ينتظر التعرف على تفاصيل قرار محكمة التحكيم الرياضية، بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل إعلان قراره النهائي.

وقال كاف: "يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن اللجان المختصة ستجتمع قريباً لاتخاذ قرار في هذه القضية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقتها".

وكانت المحكمة الموجودة في سويسرا، ألغت أمس الأربعاء، قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب محايد، بداعي وجود "ظروف غير آمنة".

وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي "لا تملك سلطة" إعادة النهائي، وأبطلت القرار، وطلبت من الاتحاد القاري إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ القرار النهائي.