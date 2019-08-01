خليلودزيتش يترك «نانت» بعد موسم واحد فقط

المصدر: نانت - أ.ف.ب

قرّر المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش التخلي عن تدريب نانت الفرنسي بعد موسم واحد فقط معه، وذلك قبل أسبوعين على انطلاق الدوري الفرنسي بحسب ما كشفت مصادر مقربة من النادي أمس. واتسمت علاقة خليلودزيتش بمالك نانت فالديمار كيتا ونجل الأخير فرانك الذي يشغل منصب المدير العام، بالتوتر منذ تسلّمه المهام خلفاً لميغيل كاردوزو في أكتوبر الماضي، وذلك لأن اللاعب السابق لنانت وباريس سان جرمان لم يكن راضياً عن استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.

ورفض نانت التعليق على خبر استقالة اللاعب الدولي اليوغوسلافي السابق، لكن المصادر أكدت أن الرحيل سيصبح رسمياً بعد المباراة الودية غداً ضد جنوى الإيطالي.