معركة مبكرة ليوفنتوس أمام نابولي في إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

أوقع جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بطل المواسم الثمانية الأخيرة يوفنتوس، في مواجهة مرتقبة أمام ضيفه ووصيفه في الموسمين الماضيين نابولي في المرحلة الثانية. ويبدأ يوفنتوس البحث عن اللقب التاسع توالياً، بحلوله في المرحلة الأولى التي تقام نهاية الأسبوع ما قبل الأخير من أغسطس، ضيفاً على بارما، الفريق الذي نشأ فيه حارسه جانلويجي بوفون، العائد هذا الصيف إلى نادي السيدة العجوز بعد موسم مع باريس سان جرمان الفرنسي. أما المرحلة الثانية، فيستضيف فيها يوفنتوس على ملعبه «أليانز ستاديوم» وصيفه في الموسمين الماضيين نابولي، في مباراة ستحمل معاني خاصة للمدرب الجديد لليوفي ماوريتسيو ساري، إذ ستجمعه بالفريق الذي أشرف عليه ثلاثة أعوام قبل الانتقال إلى تشلسي. إلى ذلك، يخوض الصاعدون الجدد إلى دوري الدرجة الأولى، بريشيا وليتشي وهيلاس فيرونا، مباريات ضد كالياري وإنتر ميلان وبولونيا.